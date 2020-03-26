مساعدات حكومية جديدة لدعم الكنديين ماديًا وسط تفشى "كورونا"

أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، الأربعاء، عن حزمة مساعدات جديدة تشمل تقديم ألفي دولار كندي شهريًا ولمدة أربعة أشهر لكل شخص فقد وظيفته نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ترودو - في مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا - "يجب أن يتم تدشين استمارة على الموقع الإلكتروني في أسرع وقت ممكن"، لافتًا إلى أن على الناس البدء في تلقي الأموال بعد 10 أيام من التقديم، على أن يتم إعادة انتداب الموظفين العموميين الفيدراليين من الإدارات الأخرى للمساعدة في التعامل مع الطلبات المقدمة.

وأضاف ترودو أن الحكومة سيكون لديها المزيد الذي ستكشف عنه بشأن دعم الأجور في الأيام المقبلة.