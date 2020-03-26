اليوم السابع
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مسؤول إيطالى: الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بنحو 2500 حالة فى لومبارديا

الخميس، 26 مارس 2020 03:30 م
مسؤول إيطالى: الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بنحو 2500 حالة فى لومبارديا شوارع ايطاليا
رويترز

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 قال حاكم منطقة لومبارديا الإيطالية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة التي تضم ميلانو العاصمة المالية للبلاد، ارتفع بنحو 2500 حالة اليوم الخميس.
 
وقال أتيليو فونتانا للصحفيين "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف. كانت هناك زيادة أكبر مقارنة بالأيام السابقة"، مضيفا أن الأرقام الأولية أظهرت أن العدد الإجمالي للإصابات في المنطقة التي تقع في شمال إيطاليا ارتفع بنحو 2500 في يوم واحد.
 
وزاد عدد الحالات في المنطقة، الأشد نكبة بالوباء في إيطاليا، بنحو 1643 إلى ما يقرب من 32346 أمس الأربعاء.
 

قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى "إننا نقاتل عدواً خفياً يدخل إلى منازلنا ويقسم عائلاتنا، مما يجعلنا نرتاب من الأيدى الصديقة، ويقودنا فى النهاية إلى تقييد كبير لحركتنا".

ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية قول كونتى خلال جلسة إحاطة أمام مجلس النواب بشأن حالة طوارئ (كوفيد 19)، تم بثها عبر الفيديو، أن "التاريخ سيحكم علينا غدًا، وسيخبرنا إن كنا أهلاً بالموقف".

 

وتابع "سيأتي وقت الكيل والتقييم حول ما كان يمكننا القيام به وما لم نفعله، وستتاح للجميع الفرصة للحكم على البرود والرصانة التي تم من خلالهما إنجاز عملنا وتحديد العواقب".

وقال كونتى "من ناحية أخرى، قام كثيرون في الأيام الأخيرة بإعادة قراءة رواية "المخطوبون" لأليساندرو مانتزوني والاستشهاد علنًا أيضا، بالصفحات التي كتبها عن الطاعون، الذي ضرب ميلانو حوالي عام 1630، خاصة  الندم الذى شعروا به إزاء التساهل إزاء هذا النوع من الكوارث.

 

وأشار كونتى  إلى أن انتشار حالة طوارئ فيروس كورونا أدى إلى أزمة لم يسبق لها مثيل في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي، والتي أجبرتنا على عيش اختبار صعب للغاية، ومواجهة عادات حياة جديدة.

واضاف "إنها أيام رهيبة بالنسبة لمجتمعنا، الذي يحصي كل يوم مزيدا من الوفيات ويفقد الأشخاص الأكثر هشاشة وضعفاً، في ظل ألم يتجدد باستمرار، معرباً عن مشاعر القرب من أسر ضحايا الوباء، مما أثار تصفيق طويلا من قبل أعضاء المجلس.

وقال كونتي: "لم نفكر أبدًا بأننا سنرى صفوفًا من شاحنات الجيش تحمل هذا العدد من التوابيت، مؤكدا "مشاعر القرب والتأثر لأجل عائلات الضحايا".

 


ايطاليا

كونتى

فيروس

شوارع

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