مسؤولة كويتية تشيد باستعدادات مطار القاهرة لإعادة المواطنين الكويتيين

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أشادت مدير إدارة التوجيه والرعاية بمكتب الشهيد التابع للديوان الأميرى الكويتى أشواق صالح العرادة، المعاملة العاملين بمطار القاهرة الدولي، مؤكدة تسابق الجميع لخدمة اخوانهم الكويتيين.

وأضافت العرادة - فى تصريح لبرنامج "مساء الخير يا كويت" على تلفزيون الكويت الرسمى مساء اليوم الخميس، عبر تطبيق (فيس تايم) من داخل الحجر الصحى - إن مسؤولى السفارة الكويتية فى القاهرة، قاموا بمجهود جبار فى عملية إعادتهم إلى الكويت، مشيدة فى الوقت نفسه بدورهم الواضح فى تنسيق عملية اعادتهم إلى البلاد.



وكانت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية أعلنت - أمس - وصول ثانى رحلات إعادة المواطنين الكويتيين، قادمة من القاهرة، وعلى متنها 190 مواطناً كويتيا.