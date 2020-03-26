اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مرتزق سورى بقبضة الجيش الليبى: أردوغان يتاجر بنا وأنتمى لجبهة النصرة

الخميس، 26 مارس 2020 04:22 م
مرتزق سورى بقبضة الجيش الليبى: أردوغان يتاجر بنا وأنتمى لجبهة النصرة المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت القوات المسلحة الليبية القبض على إرهابى سورى ينتمي لجبهة النصرة يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق، خلال اشتباكات فى محور النقلية جنوب العاصمة طرابلس.

ونشرت قوات الجيش الليبى مقطع فيديو لاعترافات الإرهابى الذى يدعى إبراهيم محمد الدرويش خلال التحقيق معه، قائلا إنه ينتمي إلى تنظيم "جبهة النصرة" بقيادة محمد الجولاني، وهو ما يؤكد وصول إرهابيين ضمن أفواج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس لتعزيز صفوف الوفاق.

وقال الأسير السورى لدى الجيش الليبى، إنه وصل إلى ليبيا منذ شهر عن طريق تركيا، موضحا أنه تم نقلهم عن طريق طائرة عسكرية من سوريا إلى إسطنبول، ثم عبر طائرة مدنية إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وكشف أن الطائرة التى أقلّتهم نقلت كذلك أسلحة من تركيا إلى ليبيا، مشيرا إلى وجود حوالى 3000 مقاتل سورى فى ليبيا قتل منهم ما يقارب 500، ملمّحا إلى أنه تم التغرير بهم، حيث تلّقوا وعودا بالحصول على راتب شهرى بقيمة 2000 دولار، لكنهم لم يتقاضوا أى شيء.

ووجّه الإرهابي السورى المقبوض عليه نداء للمقاتلين السوريين الذين يعتزمون التوجه إلى ليبيا، ونصحهم بالبقاء في بلادهم قائلا: "أردوغان يتاجر بنا"، كما طلب من رفاقه فى ليبيا العودة إلى سوريا.


اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

الجيش الليبى

جبهه النصره

القوات المسلحه الليبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء علي طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء علي طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة