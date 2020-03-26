اليوم السابع
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مدير "إيطالوتل" لـ"نوفا": مصر الوجهة الأولى للإيطاليين بعد انتهاء أزمة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 04:05 م
مدير "إيطالوتل" لـ"نوفا": مصر الوجهة الأولى للإيطاليين بعد انتهاء أزمة كورونا السياحة فى الأقصر - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت دينا تادروس، المدير التنفيذي لمجموعة "إيطالوتل"، فى حوار لوكالة نوفا الإيطالية، أن يتم استئناف حركة السفر فى موعد أقصاه أكتوبر المقبل، مضيفة "عندما تعود الأمور لطبيعتها.. ستكون مصر هى الوجهة الأولى للإيطاليين".

 

وأشادت الوكالة الإيطالية، بمبادرة البنك المركزى المصرى التى أعلنها فى 2017 لدعم السياحة من خلال قروض بقيمة 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق ووسائل النقل السياحية والفنادق العائمة، وذلك فى محاولة لإنقاذ السياحة المصرية من الخسائر التى تلحق بها إثر انتشار فيروس كورونا، وذلك فى الوقت التى تعانى السياحة الإيطالية ولن تتعافى قبل 2021.

 

وقالت الوكالة الإيطالية، إن مصر من أوائل الدول ليست فقط من حيث الإعلان عن حزمة من الإجراءات الاحترازية لتفادى انتشار فيروس كورونا، ولكن أيضا من حيث الإعلان عن حزمة تسهيلات ائتمانية لقطاع السياحة لتفادى تأثير أزمة كورونا فى هذا القطاع الحيوى الذى يدر أكثر من 50% من النقد الأجنبى لمصر.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن البنك المركزى المصرى يخفض الفائدة على تلك القروض لـ8% مع تأجيل السداد 6 أشهر، وذلك فى محاولة لإنقاذ السياحة المصرية من الأزمة الصحية العالمية وتهديد فيروس كورونا.

 

وقالت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية، إن 683 شخصًا فقدوا حياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا، وهو انخفاض طفيف مقارنة بأمس عندما كان عدد الضحايا 743، وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للضحايا إلى 7550 منذ بداية تفشى الفيروس، كما أن 1036 تمثلوا للشفاء اليوم.

 

وكان قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى "إننا نقاتل عدواً خفياً يدخل إلى منازلنا ويقسم عائلاتنا، مما يجعلنا نرتاب من الأيدى الصديقة، ويقودنا فى النهاية إلى تقييد كبير لحركتنا"، مضيفا خلال جلسة إحاطة أمام مجلس النواب بشأن حالة طوارئ (كوفيد 19)، تم بثها عبر الفيديو، أن "التاريخ سيحكم علينا غدًا، وسيخبرنا إن كنا أهلاً بالموقف".

 


ايطاليا

فيروس كورونا

مصر

السياحة

إيطالوتل

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