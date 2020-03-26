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لفتة إنسانية..

مدير أمن الوادي الجديد يوفر سيارة لنقل سيدة مريضة فى وقت الحظر

الخميس، 26 مارس 2020 09:52 ص
مدير أمن الوادي الجديد يوفر سيارة لنقل سيدة مريضة فى وقت الحظر مدير امن الوادى الجديد يتابع نقل مريضة وقت حظر التجول
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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وفر مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، مساء أمس الأربعاء، سيارة لنقل مريضة تصادف وجودها بالشارع وقت الحظر، بمنطقة ميدان الشعلة بمدينة الخارجة.

وكانت المريضة تحتاج لسيارة إسعاف لنقلها لمستشفى الخارجة العام، إلا أنه تعذر توفيرها وقت حظر التجوال، ما دفع مدير الأمن إلى توفير سيارة إسعاف والتواجد بنفسه لنقل المريضة لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وطبقت أجهزة الأمن في محافظة الوادي الجديد، في تمام السابعة من مساء الأربعاء، حظر التجوال في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير الأمن إنه جرى تعليق عدد من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات " مصر تستطيع .. سلامتك وأسرتك تهمنا"، مطالبًا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار العدوى.

وكانت قد بدأت قوات أمن الوادي الجديد، مساء الأربعاء، في تنفيذ قرار حظر التجوال على مستوى مراكز المحافظة بدءا من الساعة السابعة مساءا حيث التزم المواطنين بتنفيذ القرار وبدت الشوارع خالية من المارة.

وتفقد اللواء هشام لطفي، مدير أمن المحافظة، ميادين وشوارع مركز الخارجة، يرافقه مدير البحث الجنائي ومدير إدارة الامن الوطني بالمحافظة، تنفيذ قرار حظر التجول والتفتيش على قوات التأمين والدوريات المرورية المكلفة بتنفيذ القرار حيث قامت قوات الأمن بتحذير المواطنين قبل الدخول في وقت الحظر عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بتطبيق القرار حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وانتشرت القوات التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد، في جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين لقرار الحظر، وأقيمت عدة كمائن أمنية في مداخل مدن ومراكز المحافظة المشتركة مع حدود مدن المحافظات المجاورة.


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