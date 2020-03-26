مديرية التعليم بقنا: حملات لتعقيم المدارس بالقرى..صور

قنا- وائل محمد

قال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والمجالس المحلية بمحافظة قنا ،لتطهير وتعقيم المدارس بكافة القري والنجوع،لمنع انتشتر فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلي أن المديرية جاهزة لتسخير جميع إمكانيات المديرية المتاحة لصالح مديرية الصحة فى حالة الإحتياج إليها، وأن حملات التعقيم بالمدارس بدأت بمركز أبو تشت، وتم تطهير (مدرسة النجمه الشرقيه ب مدرسة الفصل الواحد بالحمران _مدرسة نجع الربه ب_مدرسة المحارزة ع- مدرسة الزرايب ب- مدرسة الرحابات ب مدرسة الأميرية ع - مدرسة الأميرية ب- مدرسة كوم هتيم )

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الإزدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالتوجيهات ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا الفيروس .