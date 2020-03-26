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مختار جمعة: أحيى رجال الأوقاف الذين أكدوا أنهم على قدر المسئولية

الخميس، 26 مارس 2020 09:19 ص
مختار جمعة: أحيى رجال الأوقاف الذين أكدوا أنهم على قدر المسئولية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف،:"يسعدنى أن أحيى كل رجال الأوقاف الذين أثبتوا وأكدوا أنهم على قدر المسئولية الدينية والوطنية بفهم ووعى مستنير وحرصهم على أداء واجبهم تجاه وطنهم وتنفيذهم الدقيق لتعليمات الوزارة بتعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد إلى أن يرفع الله البلاء رفعًا تاما عن البلاد والعباد وينتهى أمر انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل بفضله وكرمه".



وأشاد الوزير، بجهود قيادات الاوقاف، قائلا: "أشدّ على أيديهم، وأحثهم على مواصلة رسالتهم فى الحفاظ على أداء واجبهم، وأدعوهم أن يكون كل منهم قدوة وأنموذجا في الاستجابة لسائر توجيهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة.                                           

 

كما أشاد الوزير، بدور كل من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الباسلة والطواقم الطبية ومعاونيهم وكل من يبذل جهدًا صادقًا ويقف إلى جانب وطنه ولا سيما وقت الشدائد والأزمات.                                

 

ودعا الوزير، الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يمن علينا وعلى مصرنا العزيزة بشفاء عاجل من كل داء أو بلاء، شفاء لا سقم فيه ولا معه لأحد من أبنائها وسائر بلاد العالمين.               

 


وزاره الاوقاف

غلق المساجد

كورونا

اخبار مصر اليوم

وزير الاوقاف

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