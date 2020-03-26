اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 11:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محمود محيى الدين: مجموعة العشرين ركزت على التصدى العاجل لكورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:55 م
محمود محيى الدين: مجموعة العشرين ركزت على التصدى العاجل لكورونا الدكتور محمود محيى الدين
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن أزمة كورونا أزمة كبيرة جدا وأكبر من كل الأزمات السابقة فهى من 3 أوجه تتعلق بحياة الناس وصحتهم والاقتصاد وثالثا القطاع المالى.
 
جاء ذلك خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء دى إم سى.
 
أضاف محيى الدين، إن الأزمة ليست مالية أو اقتصادية إنما هو أزمة تمس الصحة وحياة البشر، وبالتالى ما اقترحته أن تضع الحكومات الأولوية الأولى لملف الصحة بكل اهتمام، حيث وضعت منظمة الصحة العالمية آليات منها ضخ استثمارات لإيجاد لقاح لكورونا مع نشر أدوات الاختبار للفيروس بجانب الإمدادات الطبية.
 
وحول رؤيته لقرارات مجموعة العشرين اليوم وضخ نحو 5 تريليون دولار، أشار إنها قرارات مهمة لتدعيم الصحة علاوة على حماية الوظائف والأعمال وتدعمه بشكل كبير لاستمراريته.
 
أضاف أن هناك قطاعات كبيرة تأثرت بشكل كبير مثل الصحة والنقل، وبالتالى يجب دعمها مع حماية الدخول بجانب بث الثقة فى القطاع المالى للقيام بعمله، لافتا إلى تقديم تسهيلات لهذا القطاع علاوة على حماية التجارة العالمية.
 
ومن القرارات الهامة التى اتخذتها مجموعة العشرين مساعدة الدول الفقيرة منها لزيادة ديونها مجددا مع التنسيق العالمى بين المؤسسات المعنية بالصحة والمؤسسات المالية .
 
 

محمود محيى الدين

الأمم المتحدة

فيرى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة