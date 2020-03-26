اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن زايد عن قمة مجموعة العشرين: الإمارات تدعم كل تحرك دولى للتصدى لـ"كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 09:20 م
محمد بن زايد عن قمة مجموعة العشرين: الإمارات تدعم كل تحرك دولى للتصدى لـ"كورونا" محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس كورونا واحتواء تداعياته، شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية "G20 ".

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية "G20 "لمواجهة فيروس "كورونا..مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي..الإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته، نستطيع معا..ومعا فقط التغلب على هذا الخطر وكبح جماحه".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قادت اليوم الخميس قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين التى تضم الدول الكبرى اقتصاديا فى العالم، وذلك عبر  تقنية الفيديو كونفرانس، للمرة الأولى فى تاريخ المجموعة، وهو ما فرضه وباء كورونا الذى خلف آلاف الإصابات والضحايا فى مختلف بقاع العالم.

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وهدفت القمة للخروج  بسياسات تخفّف من آثار انتشار فيروس "كورونا" المستجد إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث طرحت القمة تداعيات أزمة تفشى وباء كورونا. وكيفية الخروج بمبادرات توجد حلولا ناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التى تسبب بها الوباء .

وناقشت القمة أيضا سبل المضى قدما فى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادى.

وفى كلمته الافتتاحية قال الملك سلمان ، اليوم الخميس ، أمام القمة الاستثنائية المنعقدة افتراضيا برئاسة الرياض ، إن جائحة كورنا عرقلت مسيرة النمو فى العالم أجمع ، وعلينا دعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها لمواجهة الوباء.

وأضاف اننا لن ندخر جهدا فى دعم اقتصادات العالم فى الأزمة التى نواجها جميعا وعلينا التكاتف، وتأثير الجائحة شمل مختلف القطاعات، والعالم يعول على تكاتفنا لخفيف تداعيات الأزمة.

وتابع أنه في ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة. لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي. وترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف.

 

 

 

 


مجموعة العشرين

قمة العشرين

الإمارات

محمد بن زايد

أبو ظبى

دولة الإمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قمة استثنائية عن بعد.. 6 صور تلخص اجتماع قادة العشرين برئاسة العاهل السعودى

الخميس، 26 مارس 2020 06:45 م

قادة مجموعة العشرين: التعهد بدعم قوي للدول النامية لمواجهة جائحة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 06:14 م

ترامب يبحث نتائج قمة العشرين في مؤتمر صحفي التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش

الخميس، 26 مارس 2020 05:56 م

قادة العشرين: تكليف وزراء التجارة بتقييم تأثير الجائحة على التجارة الدولية

الخميس، 26 مارس 2020 05:53 م

مجموعة العشرين تلتزم بتدفق الإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية عبر الحدود

الخميس، 26 مارس 2020 05:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة