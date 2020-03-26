محلل سياسي إيطالي لـ"إكسترا نيوز": رغم الإجراءات فعدد الإصابات سيتجاوز الصين

كتب أحمد عرفة

أكد وائل عبد القادر المحلل السياسى في إيطاليا ، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا تتخطى الصين بشكل كبير رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها السلطات الإيطالية لمواجهة هذا الفيروس، مشيرا إلى أن إيطاليا بدأت تسجل إصابات أقل من الماضى بحوالي 200 حالة يوميا، وهذا يعد أمرا مبشرا.

وقال المحلل السياسى في إيطاليا ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن عدد الوفيات في إيطاليا هو المرتفع بشكل كبير، حيث سجلت إيطاليا حوالى 683 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، وقبلها عدد الوفيات تجاوز الـ 700 حالة، مشيرا إلى أن سبب الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات هو كثرة الإصابات بشكل كبير في روما.

وأوضح المحلل السياسى في إيطاليا، أن إيطاليا طلبت المساعدة من المجتمع الدولى وكان أغلب المساعدات جاءت من الصين ومصر، ولم تأتى مساعدات بشكل كافى من جانب الاتحاد الأوروبى الذى اقتصرت مساعداته على 25 مليار يورو، وهو ما يغضب السلطات الإيطالية التي سيكون لها رد فعلى حاسم من الاتحاد الأوروبى بعد انتهاء تلك الأزمة.

وفى وقت سابق سجلت السلطات الإيطالية 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 8165، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.