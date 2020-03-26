محافظ جنوب سيناء يشيد بتخفيض قيمة إيجارات المحلات بشرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

توجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير للنائب مجدى بيومى عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال على استجابته السريعة وتخفيضه لقيمة الإيجارات للمحلات الخاصة به بالسوق التجارى القديم وذلك بخصم 60% من قيمة الإيجار على أن يدفع المستأجر 40% فقط من القيمة الإيجارية وذلك ابتداء من 1/4/2020ولمدة ثلاثة شهور وذلك فى بادرة منه للتعاون مع جهود الدولة ومحافظة جنوب سيناء والوقوف فى خندق واحد للعبور من مرحلة الكساد الاقتصادى التى تمر بة البلاد نتيجة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وكنا قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "اتخذنا حزمة إجراءات ولا توجد إشغالات فى الوقت الحالى وأهالينا لهم الحق علينا فى الوقوف بجانبهم معظم محلات السوق القديم هيدفعوا 40 % فقط من الإيجار ومديرية التضامن عاملة شغل كويس وصرفنا 55 ألف جنيه لضحايا السيول".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة on e: لدينا 1850 كرتونة من أغذية المدارس للبدو الموجودين فى المحافظة لأنه أصبح لا توجد مدارس وطلبوا دقيق وكلمنا وزير التموين وتم توزيع الدقيق على المدن، وتم صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وسيتم اعتبار من 30 / 3 / 2020، ويتم عمل شهادات أمان للصيادين، وهناك حزمة مساعدات تم اتخاذها بسبب إغلاق المدينة بالكامل.

وتابع: هناك 200 سائح سيغادرون غدا وهناك أجانب متزوجين من مصريين ولن يغادروا البلاد وهناك الكثير من المتضررين لا يريدون العودة إلى بلادهم ومنهم من مد فترته بالفعل واستأجر شقق على حسابهم والإيطاليون أكثر الجنسيات التي لا ترغب في العودة، وإن شاء الله هنكمل ونساعد ولن نترك المحتاجين بالمحافظة.