محافظ بورسعيد يوجه باستمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

بورسعيد - السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باستمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنين يوميًا.وأصدر محافظ بورسعيد، تعليماته لمديرية التموين والأحياء، بتكثيف الحملات على كافة الأسواق لضبط المخالفين للقانون والمستغلين للمواطنين من زيادة أسعار أو احتكار للسلع.

وطالب محافظ بورسعيد، ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع الغذائية، موجها بتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية فى حملات مكبرة ومستمرة على جميع الأسواق.

وناشد اللواء عادل الغضبان، بالمواطنين عدم الازدحام أو التواجد بتجمعات لشراء السلع الغذائية، حيث أنها متوفرة بشكل كبير ولا داعى لإحداث تجمعات من شأنها انتشار فيروس كورونا المستجد.كما ناشد بالالتزام بمواعيد ايقاف حركة المواطنين التى أقرتها الدولة منذ السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا، وذلك للحد من انتشار الفيروس، مشيدا بوعى المواطنين فى تنفيذ هذا القرار أمس بغلق المحال فى الخامسة والحظر فى السابعة.ويشدد محافظ بورسعيد، على التجار عدم استغلال مثل هذه الظروف التى يمر بها العالم كله وليست مصر وحدها، وعدم المغالاة فى الأسعار للسلع والتكاتف مع المواطنين للعبور من هذه المحنة.