محافظ بني سويف: متابعة التزام المصانع بالإجراءات الوقائية وفض سوق بسمسطا

بني سويف - أيمن لطفي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع سكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي السكرتير العام، اليوم الخميس، سير عمل اللجنة المختصة بالمرور على كل المصانع الكائنة بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة التزامها بإعداد وتنفيذ خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لمواجهة المرض.

وأوضح التقرير الذي استعرضه محافظ بني سويف مرور اللجنة على عدد من المصانع بمختلف المناطق الصناعية، ومقابلة المسئولين والتنفيذيين وتمت مراجعة تفاصيل وبنود خطة الطوارئ بتلك المصانع والتي تضمنت حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمالة وأعمال التطهير والتعقيم، تواصل اللجنة أعمالها وفق برنامج زمنى يستهدف تغطية كل المصانع على مستوى المحافظة.

من جانبه أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام، إلى أن اللجنة شكلت برئاسة مدير عام القوى العاملة وتضم في عضويتها كلاً من مدير المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ومدير مناطق الصناعات الثقيلة وممثلين عن القوى العاملة، وإدارة البيئة والإدارة الصحية بالواسطى، والتفتيش المالي والإداري والمكتب الفني ومكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة.

كما اطلع محافظ بني سويف على تقرير تضمن فض الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا سوق قرية بدهل، علاوة على إعادة ترتيب حركة البيع والشراء في شارع بورسعيد "الشارع التجاري الرئيسي بمدينة سمسطا" وفقا لقرارات الحكومة الأخيرة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ بني سويف من المواطنين مساعدة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إنجاح جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، وذلك من خلال الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المتبعة، خاصة فيما يتعلق بالأسواق العشوائية التي تم إيقافها ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية، مطالبًا المواطنين بعدم الذهاب لهذه الأسواق لمنع تكرارها مرة أخرى.