محافظ المنوفية يطلق مبادرة "رد الجميل" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

المنوفية - محمود شاكر

أطلق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، مبادرة " رد الجميل" بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية ، وعدد من أصحاب الهايبرات ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومدير عام الغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات .

وفى بداية اللقاء قدم المحافظ الشكر للقائمين على المبادرة ، مشيدا بوطنيتهم وحرصهم الكامل على التكاتف من أجل عبور هذه الأزمة ، مؤكدا على أنه ليس بغريب على أهالى وأبناء محافظة المنوفية ، حسهم الوطنى فقد ضربوا الأمثال على مر العصور فى الوطنية والتكاتف ، مشيرا إلى أن تكاتف أعضاء مجلس النواب والعديد من رجال الأعمال بالمحافظة يعطون دفعة قوية للعمل المشترك والنهوض بكافة الخدمات .

وتهدف المبادرة إلى توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا على كاهل المواطنين فى ظل الظروف الراهنة ، كما أكد محافظ المنوفية على بدء تفعيل المبادرة من يوم الاثنين القادم ، فى عدد 20 هايبر على مستوى المحافظة بواقع 2 هايبر بكل مركز ومدينة ، وتقتصر على السلع الأساسية كالسكر والزيت والمكرونة والمسلى والأرز ، بأسعار مخفضة ، بحيث يباع السكر بـ 7.75 بدلا من 9.5 ج ، والزيت 14.5 ج بدلا من 17 ج ، ومكرونة أدم 350 جم بـ 2.5 ج ، بدلا من 3.5 ج ، ومسلى روابى بـ 36 ج بدلا من 40 ج وأرز بـ 7.75 ج بدلا من 9.00 ج ، على أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم وتجدد .

هذا وقد قرر المحافظ عقد اجتماع الخميس القادم لمعرفة مدى فاعلية هذه المبادرة مع الإلتزام التام بالأسعار والسلع المتفق عليها .