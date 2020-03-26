اليوم السابع
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فى إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا

محافظ المنوفية يطلق مبادرة "رد الجميل" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الخميس، 26 مارس 2020 02:33 م
محافظ المنوفية يطلق مبادرة "رد الجميل" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أطلق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، مبادرة " رد الجميل" بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية ، وعدد من أصحاب الهايبرات ، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومدير عام الغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات .

وفى بداية اللقاء قدم المحافظ الشكر للقائمين على المبادرة ، مشيدا بوطنيتهم وحرصهم الكامل على التكاتف من أجل عبور هذه الأزمة ، مؤكدا على أنه ليس بغريب على أهالى وأبناء محافظة المنوفية ، حسهم الوطنى فقد ضربوا الأمثال على مر العصور فى الوطنية والتكاتف ، مشيرا إلى أن تكاتف أعضاء مجلس النواب والعديد من رجال الأعمال بالمحافظة يعطون دفعة قوية للعمل المشترك والنهوض بكافة الخدمات .

وتهدف المبادرة إلى توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا على كاهل المواطنين فى ظل الظروف الراهنة ، كما أكد محافظ المنوفية على بدء تفعيل المبادرة من يوم الاثنين القادم ، فى عدد 20 هايبر على مستوى المحافظة بواقع 2 هايبر بكل مركز ومدينة ، وتقتصر على السلع الأساسية كالسكر والزيت والمكرونة والمسلى والأرز ،  بأسعار مخفضة ، بحيث يباع السكر بـ 7.75 بدلا من 9.5 ج ، والزيت 14.5  ج بدلا من 17 ج ، ومكرونة أدم 350  جم بـ 2.5    ج ، بدلا من 3.5 ج ، ومسلى روابى بـ  36  ج بدلا من 40  ج وأرز بـ  7.75  ج بدلا من 9.00  ج ، على أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم وتجدد .

هذا وقد قرر المحافظ عقد اجتماع الخميس القادم لمعرفة مدى فاعلية هذه المبادرة مع الإلتزام التام بالأسعار والسلع المتفق عليها .

 

 


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