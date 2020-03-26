محافظ أسيوط: غرفة عمليات على مدار الساعة وخط "موبايل" لتلقى بلاغات المواطنين

أسيوط – ضحا صالح

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة ميدانية بحي شرق - تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال التجارية من الساعة 5 مساءًا حتي الـ 6 صباحاً بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 .

رافقه – خلال الجولة – اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط وبعض القيادات الأمنية التي تتابع أعمال الحظر بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفقًا للقرارات الصادرة.

وأعلن محافظ أسيوط – عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد اعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرًا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.