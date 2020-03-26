محافظ أسوان: تشغيل خط ساخن وخطوط واتس آب لتلقى شكاوى المواطنين

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على البدء فى تشغيل الخط الساخن رقم 114 على غرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955 وذلك للرد عليها إلكترونياً بعد توقف العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومقرات الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن خلال فترة الحظر.

ولفت إلى أن ذلك يأتى تفعيلاً لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات والإختلاط بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين وتعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشآت الحكومية ، وأضاف محافظ أسوان بأنه تم تجهيز أطقم عاملين للرد على إستفسارات وشكاوى المواطنين لتحقيق التواصل الجماهيري المباشر، ثم الرد على صاحب الشكوى أو الطلب فى أسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التزام جميع المحال التجارية والحرفية بالقرارات الأخيرة لرئاسة الوزراء بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمولات التجارية بالغلق إبتداءً من الساعةالخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق لهذه المحال على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن محال السلع الغذائية بما فيها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن لن تغلق يومى الجمعة والسبت أمام الجمهور، كما أنه لا يوجد حظر تجوال على المواطنين إلا من الساعة السابعة مساءاً وحتى السادسة صباحاً مثل باقى أيام الأسبوع وليست على مدار الأربع وعشرين ساعة.

جاء ذلك أثناء متابعة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان موقف الأرصدة من السلع الغذائية مع المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، والذى أكد على أن أرصدة المحافظة من السلع المربوطة على البطاقات التموينية وأيضاً السلع الحرة الموجودة بالمجمعات الإستهلاكية، بجانب أرصدة الدقيق والأقماح ، علاوة على أرصدة المواد البترولية كافية لتلبية الإحتياجات الجماهيرية خلال الفترة القادمة.

وفى نفس السياق، ناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بعدم التكدس والتزاحم أمام المحال التجارية والسلعية حيث أن جميع السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية متوافرة فى الأسواق المحلية بكميات كبيرة بالإضافة إلى المجمعات الإستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة تشديد الرقابة التموينية على كافة الأسواق والمحال والمراكز التجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة مع الضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لرفع الأسعار من بعض ضعاف النفوس من التجار الجشعين والذين يحاولون استغلال الظروف الطارئة الحالية لتحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط .