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محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

الخميس، 26 مارس 2020 12:01 ص
محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط سوق البلح بالساحل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن سوق التمور الذى يُقام بشكل سنوى قبل شهر رمضان، له تأثير كبير على خفض أسعار التمور والياميش قبل قدوم شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن السوق لا يشهد إقبالاً كبيرًا، ولم تشمله القرارات المتعلقة بالوقاية بفيروس كورونا.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن سوق الساحل لتجارة التمور لم يشمله قرار منع الأسواق الأسبوعية، بالإضافة إلى أنه ينتظر صدور قرار بشأنه، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على الجميع الالتزام بقرار الحظر وغلق كل الفروشات بالتزامن مع تطبيق القرار ليجرى الغلق من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

كما قرر محافظ القاهرة، إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

 


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