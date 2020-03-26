اليوم السابع
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خالد صلاح
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مبعوث أمريكى: الصين عرضت العالم للخطر بحجب المعلومات عن كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:50 ص
مبعوث أمريكى: الصين عرضت العالم للخطر بحجب المعلومات عن كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال سفير الولايات المتحدة في لندن إن الصين عرضت العالم للخطر من خلال حجب معلومات حول تفشي فيروس كورونا مما سمح له بالانتشار خارج حدودها. وكتب السفير وودي جونسون في مقال نشر بصحيفة تايمز اليوم الخميس "أولا حاولت (الصين) حجب الأخبار"، مضيفا أن بكين قامت بعد ذلك بتبادل المعلومات المهمة بشكل انتقائي وأخذت تماطل السلطات الصحية الدولية.

وكتب السفير "لو أن الصين تصرفت بالشكل السليم في الوقت المناسب لكان من الممكن حماية المزيد من سكانها وبقية العالم من أخطر آثار هذا المرض".

وأضاف "عندما تنحسر الأزمة في نهاية المطاف، يتعين علينا النظر في النتائج وتقييم تكاليف هذا الانهيار في التعاون الدولي".

 


الولايات المتحدة

لندن

كورونا

الصين

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