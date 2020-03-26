اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 06:04 م
خالد صلاح
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ما هى فرص واحتمالات انتقال فيروس هانتا بين الأشخاص؟

الخميس، 26 مارس 2020 05:00 م
ما هى فرص واحتمالات انتقال فيروس هانتا بين الأشخاص؟ فيروس هانتا
فاطمة ياسر

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ظهور فيروس هانتا مرة أخرى وأعلن وفاة رجل فى الصين بسببه جعلته ترند عالمى، دارت حوله العديد من التساؤلات خاصة ما يتعلق بامكانية انتقاله من شخص لآخر.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " elsevierhealth"، أن  فيروس هانتا ينتشر عن طريق القوارض،  لافتا أنه في عام 1997 ظهرت 18 حالة مصابة  في ثلاث مدن في الأرجنتين،  كما أصيب شخصان آخران كانا على اتصال ببعض المرضى،  ولذا تشير الروابط الوبائية بين جميع الحالات باستثناء أربع حالات إلى أن فيروس هانتا انتقل مباشرة بين الناس.

انتقال فيروس هانتا
انتقال فيروس هانتا

 

وفي نفس السياق، أكد التقرير المنشور عبر موقع " cdc"،  أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تنشر بها القوارض فيروس هانتا إلى الناس، ومنها:

-إذا عض أحد القوارض حامل للفيروس شخصًا، ولكن هذا النوع من الانتقال نادر.

-أوضح  العلماء أنه في حالة  لمسو شيئًا ملوثًا خاصة بالقوارض ثم قمت بلمس أنفك  أو فمك، فهذا يتسبب في الإصابة.

-في حالة  تناول طعام ملوث بالبول أو براز أو اللعاب من قوارض مصابة.

-لا يمكن أن تنتقل فيروسات هانتا من شخص إلى آخر، ولكن في تشيلي والأرجنتين ، حدثت حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر بين الأشخاص المقربين من شخص مصاب بفيروس هانتا .

حقيقة انتقال فيروس هانتا بين البشر
حقيقة انتقال فيروس هانتا بين البشر

 

وأضاف التقرير المنشور عبر موقع " sciencedaily "، أنه  ظهر مؤخرًا في أمريكا الجنوبية أن فيروس هانتا ، يمكن في بعض الحالات أن ينتقل بين البشر،  تشير النتائج إلى أن أحد الطرق المعدية المحتملة لعدوى فيروس هانتا قد يكون اللعاب البشري.

انتقال فيروس هانتا بين البشر
انتقال فيروس هانتا بين البشر

 

 


هانتا

حقيقة انتقال فيروس هانتا بين البشر

هل ينتقل هانا بين الاشخاص

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