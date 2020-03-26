رويترز

سجلت ماليزيا اليوم الخميس، 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أكبر قفزة يومية ليصل إجمالى الحالات لديها 2031. وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 23. وتضاعف العدد الإجمالي للإصابات في ماليزيا في غضون أسبوع. ومددت الحكومة أمس الأربعاء القيود المفروضة على السفر والتنقل حتى 14 أبريل نيسان لاحتواء انتشار الفيروس.

وكان قد أعلن مشرف القصر الملكى أحمد فاضل شمس الدين اليوم الخميس، إصابة 7 أشخاص من موظفى القصر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأضاف، في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية: "تم إخطارنا بأن نتائج اختبارات 7 من موظفي القصر الوطني كانت إيجابية لفيروس كورونا".