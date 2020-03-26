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مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات مع هبوط 8 قطاعات

الخميس، 26 مارس 2020 10:08 ص
مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات مع هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 11.41 نقطة ليصل إلى مستوى 4931.17 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 8.55 نقطة ليصل إلى مستوى 5333.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4138.42 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.62%، خاسراً 25.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4089.03 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 61.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتى عبر 4274 صفقة.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%.
 
وجاء سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.30%، تليه شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية بنسبة 6.32%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.26د%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.84% ثم شركة مينا العقارية بنسبة 6.37%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 6.08%.

وفى سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

 

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:
 

شركة تمكين القابضة

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة
شركة ياكو الطبية
شركة مجموعة الراي الاعلامية

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية
شركة ياكو الطبية
شركة أم القيوين للإستثمارات العامة
شركة راس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني
 

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية
شركة أبيار للتطوير العقاري
الشركة العالمية للمدن العقارية
شركة المعدات القابضة
شركة برقان لحفر الآبار
شركة أسمنت الخليج
شركة الإثمار القابضة
شركة اجوان الخليج العقارية

سادسا: شركات موقوفة بسبب الاندماج:

شركة الأمان للاستثمار

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