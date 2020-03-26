اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 04:31 ص
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للحفاظ على سلامة العاملين.. فحص 380 عاملا بمحطات الطاقة الشمسية فى أسوان

الخميس، 26 مارس 2020 04:30 ص
للحفاظ على سلامة العاملين.. فحص 380 عاملا بمحطات الطاقة الشمسية فى أسوان فحص العمال حراريا فى أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تكثف مديرية الصحة فى أسوان والأجهزة التنفيذية عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت فرق الانتشار السريع بأعمال فحص حرارى لحوالى 380 عاملا بمحطات الطاقة الشمسية بمركز دراو بأسوان، بالإضافة لتوجيه نصائح التوعية الإرشادية للعاملين فى التعامل مع المرض.

في البداية أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان  لـ"اليوم السابع" أنه جار المسح الحراري لحوالي ألفى عامل بمصنع كيما بأسوان، استكمالا لمجهودات فرق التدخل السريع الخاصة بالطب الوقائي.

كما قامت فرق التدخل السريع بتعقيم كل من  مقرات شرطة المرافق ومباحث التموين والإدارة الطبية بالنفق بمدينة أسوان وكمين الكورنيش الجديد وكمين الطريق الزراعى، بالإضافة إلى القيام بالمسح الحرارى للعاملين بهم والسيارات القادمة للمحافظة. 

وأضاف الدكتور نجيب نجيب، مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان، أنه قامت لجنة مكبرة بقيادة  الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان  بالتفتيش على المحلات والمولات التجارية بالصداقه استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

فيما أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، أنه يتم حالياً  أعمال التعقيم والتطهير لمبنى الإدارة العامة والمباني التابعة لها، وقسم المعدات والطوارئ ومقر  هندسة وادى الصعايدة ومقر هندسة إدفو شرق  كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظ أنه تم تعقيم وتطهير مقر هندسات الرى بكوم امبو وإدفو إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.  

في نفس السياق وجه العميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالكشف على جميع العاملين والمواطنين بمبنى ديوان الوحدة المحلية من ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. 

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