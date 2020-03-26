لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم صلاة الرجل مع زوجته بنية صلاة الجماعة

كتب لؤى على

ما حكم صلاة الرجل مع زوجته بنية صلاة الجماعة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى:-

صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه .قال ابن قدامة في المغني :" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا . لا نعلم فيه خلافا .

وقد روى أبو موسى أن النبي ﷺ قال : " الاثنان فما فوقهما جماعة ". رواه ابن ماجه .وأم النبي ﷺ حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة ، ولو أم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أم صبيا جاز في التطوع ؛ لأن النبي ﷺ أم فيه ابن عباس وهو صبي .

كانت دار الإفتاء المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تأييدها لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.