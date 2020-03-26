اليوم السابع
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لجنة التعليم بـ"الوطنى الاتحادى" الإماراتى تناقش عن بعد سياسات الإشراف على المدارس

الخميس، 26 مارس 2020 11:31 ص
لجنة التعليم بـ"الوطنى الاتحادى" الإماراتى تناقش عن بعد سياسات الإشراف على المدارس طلاب المدارس ـ أرشيفية
إيمان حنا

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تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادى بدولة الإمارات، تقريرها النهائي بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم في الإشراف على المدارس، وذلك عقب اجتماعها الذي عقدته عن بعد من خلال خاصية تقنية "الفيديو كونفرنس"، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة. وفق وام.

وقال عدنان حمد الحمادي إن اللجنة شرعت خلال الاجتماع في إعداد تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، واستعرضت وناقشت العديد من التوصيات التي خرجت بها واستنتجتها من الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها اللجنة في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي بشأن الموضوع، وقامت بتضمين عدد من التوصيات في التقرير النهائي، لافتا إلى أنه سيتم استكمال مناقشة التقرير خلال الاجتماع المقبل، تمهيدا لرفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات.

وتابع أن اللجنة ستعقد قبل اعتماد تقريرها النهائي بشأن الموضوع لقاءين تشاوريين، الأول مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ذوي العلاقة والخبرة في قطاع التعليم، والآخر مع أكاديميين ومختصين تربويين، وذلك من أجل إثراء النقاش حول الموضوع، وحتى تكون اللجنة قد ناقشت الموضوع باستفاضة وعمق مع كافة الجهات ومختلف فئات المجتمع.

وأوضح أنه يتم مناقشة الموضوع في إطار عدة محاور هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.

ونوه الحمادي بأن اللجنة كانت قد ناقشت الموضوع مع ممثلي الحكومة وكذلك مع الجهات المعنية والمختصة، وتم خلال تلك الاجتماعات استعراض النتائج التي خرجت بها اللجنة من الحلقات النقاشية الأربع التي نظمتها بعنوان "الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية" .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شذى سعيد علاي النقبي "مقرر اللجنة"، ود. شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي.


الامارات

المجلس الاتحادى

دولة الامارات

لجنة التعليم

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