لبنان تبدأ حظر التجول من 7 مساء حتى 5 صباحا لمكافحة فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، بدء حظر التجول فى البلاد من الساعة الـ 7 مساء حتى الساعة الـ 5 صباحا، وذلك فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز"، أنه تم تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في لبنان ليرتفع الإجمالي إلى 368.

وذكرت إذاعة صوت لبنان بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الخميس، أن المجلس نصح الحكومة بتمديد حالة الإغلاق على مستوى البلاد أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعني التمديد لأسبوعين أن البلاد ستظل مغلقة حتى 12 أبريل.

ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم.وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان طارق المجذوب، الإطلاق الرسمى لخطة "التعليم عن بُعد" والتى تقوم على تقديم المناهج الدراسية والمواد التعليمية من خلال تلفزيون لبنان الرسمى وكذلك الوسائط والمنصات الألكترونية المتعددة التى تستخدم شبكة الإنترنت، فى سبيل استمرار العملية التعليمية بعدما جرى تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم إن هذه التجربة البديلة والمؤقتة عن "التعليم النظامي" فى ظل الظرف الاستثنائى الراهن، لن تكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية، وتستهدف إبقاء الطلاب فى مُناخ الدراسة والتعليم حرصا على مستقبلهم، مشددا فى نفس الوقت على أنها لن تكون بديلا نهائيا عن التعليم فى المدارس.