اليوم السابع
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لا شبهة جنائية فى حريق شقة أوسيم

الخميس، 26 مارس 2020 01:25 م
لا شبهة جنائية فى حريق شقة أوسيم حريق شقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى حريق شب بشقة سكنية بأوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائى وراء نشوب الحريق الذى لم يسفر عن إصابات.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة فى أوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل.

 

وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

 

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.  

 

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

 

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم.

 

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها.

 

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

 

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.  

- كثرة استخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.  

 

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات.

 

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

-  تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

 

- وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

  

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

 

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

 

-  تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

 

- وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

 

- تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة.  

 

- وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.  

 

- كثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.

 


حريق شقة

ماس كهربائي

أوسيم

أخبار الحوادث

أخبار مصرية

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