كيف ساعد الجيش الفرنسى سلطات بلاده فى أزمة فيروس كورونا؟

كتب: أحمد علوى

استعرضت وزارة الدفاع الفرنسية من خلال موقعها الرسمى بعض الخدمات التى قدمتها فى إطار عمليات احتواء انتشار فيروس كورونا، فمنذ منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا Covid-19، واصلت وزارة الدفاع الفرنسية جهودها لحماية الموطنين الفرنسيين، وللمساعدة على الحد من انتشار الفيروس عن طريق، وكذلك المساعدة على تطبيق تدابير الوقاية داخليا، وتوفير المعدات والمهارات وخبرات الأفراد لدعم خدمات الصحة العامة، حيث خصصت الوزارة الفرنسية موارد كبيرة لدعم السلطات في التصدي للازمة، وذلك عقب السماح لهم بالتدخل من قبل رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون.

وفيما يلى أبرز المجهودات التى قام بها الجيش الفرنسى، ونشرتها وزارة الدفاع:

1- قامت الخدمة الصحية للجيش (SSA) بتفعيل خمسة مستشفيات لتدريب قوات الجيش (التي لديها خبرة فى الأمراض المعدية) وفى منطقة إيل دو فرانس، وسانت آن، ولافيران فى بروفانس ألب كوت دازور، وأقليم بريتاني، حيث يوجد فى المستشفيات بتلك المناطق نحو 100 سرير مخصص لمرضى Covid-19، بما فى ذلك 40 سريرًا فى العناية المركزة.

2- تقديم المساعدة والدعم والخدمات العامة فى مجالات الصحة واللوجستيات والحماية، في مواجهة وباء كوفيد 19 داخل الحدود الفرنسية، وخارجها.

وأشاد الرئيس الفرنسى خلال زيارته أمس للمستشفى العسكرى فى مولوز بالحشد "النموذجى" لخدمات الدولة، كما أشاد بشكل خاص بالخدمة الصحية للجيش الفرنسي، وقدرته على إنشاء مستشفى مولوز العسكرى.

3- تم استخدام طائرة A330 MRTT Phoenix ، المجهزة بوحدة إسعاف، وانعاش متطورة، للتخفيف من العبء على مستشفى مولوز، ويتم نقل المرضى إلى مستشفيات بريست وكويمبر، وذلك منذ بداية الوباء.

كما تم نقل ستة أشخاص مصابين بـ Covid-19 من مولوز إلى مستشفيات التدريب العسكري في منطقة بروفانس ألب كوت دازور، يوم الأربعاء 18 مارس، فى يوم السبت 21 مارس، تم نقل ستة مرضى آخرين من مطار بازل - مولوز إلى مستشفى جامعة بوردو.

4 - فيما يتعلق بالمعدات الطبية، وبناء على طلب وزارة التضامن والصحة، وفرت وزارة القوات المسلحة خمسة ملايين قناع جراحي، وهذه الأقنعة أصبحت فى موقع تخزين للصحة العامة في فرنس، وتمت ثلاث عمليات تسليم بين 18 و 20 مارس، وقد تم توزيع هذه الأقنعة من قبل وزارة التضامن والصحة.

5- حشد وتعبئة خبرات المديرية العامة للتسلح في المجال الوبائي لاختبار العديد من النماذج الأولية للأقنعة، ونتائج الاختبارات متوقعة في الأيام القادمة، وإذا لزم الأمر، فإن إنتاجها سيجعل من الممكن توفير أقنعة جديدة للأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها.

6 -أطلقت وكالة الابتكار الدفاعية (AID) دعوة لمشاريع تهدف إلى تقديم مقترحات لمكافحة جائحةCovid-19. ، ويجب أن تكون الحلول المقترحة قابلة للتنفيذ مباشرة من أجل حماية السكان، ودعم رعاية المرضى، واختبار المواطنين المشتبه فيهم، ومراقبة تطور المرض على المستوى الفردي وتطور الوباء، أو المساعدة على الحد من القيود أثناء فترة الأزمة الصحية، وتم تخصيص ميزانية قدرها 10 مليون يورو لهذه الدعوة للمشاريع.

7- تم إجلاء المرضى الاثني عشر المصابين بكوفيد 19 أمس من أجاكسيو (كورسيكا) على متن سفينة حاملة طائرات هليكوبتر برمائية (PHA) تابعة للبحرية الفرنسية ، إلى مرسيليا يوم الاثنين 23 مارس.

وبالتوازي مع هذا الالتزام ضد وباء Covid-19، تبقى وحدات الجيش في حالة استعداد وتأهب ليلًا ونهارًا وسبعة أيام في الأسبوع، على مهماتها الأساسية لحماية الفرنسيين: الردع النووي مكافحة الإرهاب في العمليات الخارجية وكجزء من عملية الحراسة، وحماية مجالنا الجوي، والأقمار الصناعية ، والمراقبة البحرية، ومكافحة حركة المرور.