أعلنت السلطات فى الجنوبية إصابة 104 شخص بفيروس كورونا على أراضيها.
أظهرت بيانات رسمية صدرت عن مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوزت 40% فى البلاد، وكان المركز (حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية) قد أعلن أن البلاد أبلغت، منذ أول تفشي لفيروس كورونا المستجد في يوم 20 يناير، عن 9,137 حالة إصابة مؤكدة حتى اليوم الأربعاء وتعافى من بينهم 3,730 مصاب، أو ما تصل نسبته على وجه الدقة 40.8% تماما وتم رفع الحجر الصحي عنهم.
كما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن نسبة الشفاء بلغت 3.71% في 11 مارس لكنها ارتفعت إلى 10.21% في 15 مارس، ووصلت إلى 32.7% في يوم الأحد الماضي.
وتتوقع السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الشفاء التام لمئات المرضى على الأقل وخروجهم من الحجر الصحي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة حيث وصلت معظم الحالات المؤكدة في البلاد، والتي حدثت قبل شهر، إلى فترة النقاهة مؤخرا.
وقالت إن 80% من مرضى فيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى علاج مكثف.
وبلغ معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى حوالي 1.38% حتى أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات المركز.
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