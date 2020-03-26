كما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن نسبة الشفاء بلغت 3.71% في 11 مارس لكنها ارتفعت إلى 10.21% في 15 مارس، ووصلت إلى 32.7% في يوم الأحد الماضي.

وتتوقع السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الشفاء التام لمئات المرضى على الأقل وخروجهم من الحجر الصحي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة حيث وصلت معظم الحالات المؤكدة في البلاد، والتي حدثت قبل شهر، إلى فترة النقاهة مؤخرا.

وقالت إن 80% من مرضى فيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى علاج مكثف.

وبلغ معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى حوالي 1.38% حتى أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات المركز.