اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كل ما يريد المرضى بالشلل الرعاش معرفته حول كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 11:00 ص
كل ما يريد المرضى بالشلل الرعاش معرفته حول كورونا باركنسون "الشلل الرعاش"
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشكل الفيروس التاجي الجديد خطرًا كبيرًا على الأشخاص المصابين بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش ، ويقول الخبراء إنهم ومقدمو الرعاية بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قال دكتور فريدريك ساوثويك ، أحد المصابين بالعدوى وخبير أمراض في جامعة فلوريدا في جينزفيل: "الأشخاص المصابون بمرض باركنسون معرضون لخطر كبير إذا أصيبوا بـ COVID-19 ، سواء كانوا فوق سن الخمسين أو إذا كانوا مصابين بمرض باركنسون الذي يصيب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا".

وكان "ساوث ويك"  جزءًا من لجنة مؤسسة Parkinson التي عقدت منتدى Facebook مباشر للإجابة على الأسئلة حول تأثير COVID-19  على الأشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش "باركنسون".

وباركنسون هو اضطراب تنكسي عصبي يسبب الرعاش والصلابة ومشاكل في التوازن والمشية.

قال ساوثويك في بيان صحفي تأسيسي: "في حين أن الأشخاص المصابين بمرض باركنسون لا يعانون من ضعف في جهاز المناعة بحكم طبيعة تشخيص مرض باركنسون ، فإن الجهاز التنفسي هو مكان الخطر، ومشاكل في الجهاز التنفسي يمكن أن تجعل من الصعب على الأشخاص المصابين بمرض باركنسون التنفس بعمق وإدخال كمية كافية من الأكسجين إلى الرئتين."

وحث أفراد أسر الأشخاص المصابين بمرض باركنسون على البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين قدر الإمكان لتجنب التعرض لـ COVID-19.

ونصحت المؤسسة بأن الأشخاص الذين يعيشون في مرافق جماعية يجب أن يبقوا هناك إذا أمكن ، للاستفادة من الموارد على مدار 24 ساعة.

ويجب على أفراد الأسرة محاولة التأكد من أن موظفي المنشأة يتبعون إرشادات السلامة، بما في ذلك غسل اليدين والتباعد الاجتماعي، واستخدم المكالمات الهاتفية ودردشات الفيديو للبقاء على اتصال.

 

ويجب أن يحصل الأشخاص المصابون بمرض باركنسون على جرعات من تطعيم الأنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي ، إذا لم يتلقوها بالفعل.

واللقاحات ليست فعالة ضد  COVID-19 ، ولكن يمكن أن تمنع أو تقلل من العدوى من تلك الأمراض - ومنع الالتهاب الرئوي لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون أمر بالغ الأهمية.

 


باركنسون

الشلل الرعاش

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة