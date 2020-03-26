اليوم السابع
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خالد صلاح
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قوى مناعتك واحمي نفسك من فيروس كورونا بـ 4نصائح

الخميس، 26 مارس 2020 06:00 ص
قوى مناعتك واحمي نفسك من فيروس كورونا بـ 4نصائح فيروس كورونا
فاطمة ياسر

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أكدت جميع الدراسات الطبية الحديثة، وأيضا جميع الأطباء علي ضرورة الاهتمام بتقوية المناعة عند المواطنين، لأن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، الذي تسبب في تعرض وإصابة الأشخاص بحالة من الرعب والخوف والذعر، وخاصة بعدما صرحت منظمة الصحة العالمية أنه أصبح وباء عالمي، ويجب توخي الحذر منه وتقليل فرص الإصابة به.

وقدم التقرير منشور عبر موقع "the healthy"، أفضل وأهم النصائح الطبية التي تساهم وتعمل بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتقلل فرص الإصابة أو التعرض لأي فيروس، كما أكد التقرير، أن  تقوية المناعة تعد من الحيل الجيدة لحماية الجسم من أي مضاعفات صحية، ولذا لا تتردد في القيام بإتباع هذه النصائح لحمايتك والحفاظ علي صحتك من كورونا فيروس.

في البداية أكد التقرير علي أهمية أخذ القسط الكافي من النوم يوميا، ويجب أن لا يقل عن 7 إلي 8 ساعات يوميا، فعند تعرض الجسم للإجهاد الناتج عن قلة النوم فهذا الأمر يتسبب في ضعف الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك القيام بهذا الأمر لحمايتك.

ثانيا أوضح التقرير، أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناول تعد من أبرز وأهم الحيل الخاصة بتقوية الجهاز المناعي، لأن تناولك للأطعمة التي تحتوي علي فيتامين سي وأ ود وعنصر الحديد والزنك، تعد من الحيل الغذائية التي تحمي الجهاز المناعي، وتقلل فرص إصابتك لأي فيروس.

ثالثا قدم التقرير أهمية ممارسة نشاط بدني يوميا، وأكد دوره في حماية الجسم من التعرض لأي مضاعفات صحية، وأيضا يقلل فرص إصابته بالأمراض، وذلك نتيجة لتجديد خلايا الجسم فور القيام بالأنشطة المختلفة، وأيضا تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

وأخيرا، أضاف التقرير، أن التعرض المستمر لقلق والتوتر والضغوط النفسية والعصبية تعد من الحيل المسببة في ضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك استبدال هذا الأمر بالفرحة والسعادة والتفاؤل فهي مشاعر إيجابية تساعد بشكل كبير علي تقوية الجهاز المناعي.  

 


قوي مناعتك واحمي نفسك من كورونا

تقوية المناعة والحماية من كورونا

الحماية من كورونا

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