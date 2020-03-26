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قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناة

الخميس، 26 مارس 2020 06:33 م
قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناة أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت هيئة قناة السويس، مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، فى ظل الظروف الاسثثنائية التى تمر بها البلاد.

وقالت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، إنه تم تعديل مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتابعت هيئة قناة السويس، أن المواعيد الجديدة تشمل نفقي "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية ونفقي "3 يوليو "بمدينة بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس، بالإضافة إلى مرفق المعديات والكباري العائمة بمدن القناة الثلاث مع مراعاة الفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة، وهم كوبري الشهيد أحمد منسي بمدينة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد طه ذكي، بسرابيوم فى الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد شبراوي، بمدينة السويس، وكوبرى "النصر" ببورسعيد.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن مؤخرًا، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالي، COSTA DIADEMAالتى كان على متنها 65 حالة مصابة بكورونا تحتاج لرعاية صحية و2520 من طاقمها، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.

وأوضح الفريق ربيع، أن الإجراءات الخاصة التي اتبعتها الهيئة تأتي في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومديريات الحجر الصحي والتي أوصت بعدم صعود أحد على متن السفينة أو نزول أحد من طاقمها بعد إبلاغ ربان السفينة بوجود ٦٥ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور السفينة بأمان استلزم اتخاذ تدابير وإجراءات غير معتادة حيث تم دخول السفينة في الساعة الرابعة صباحاً بفاصل زمني يسبق موعد قافلة الجنوب بالإضافة إلى تعيين ثلاثة من كبار مرشدي الهيئة للتوجيه والإرشاد عن بعد من على متن قاطرتين مصاحبتين، واحدة أمامية والأخرى في الخلف لتوجيه السفينة بالإضافة إلى التوجيه الراداري بالتنسيق مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة على امتداد القناة.


قناه السويس

انفاق قناه السويس

مواعيد عبور انفاق قناه السويس

انفاق تحيا مصر

انفاق بورسعيد

انفاق السويس

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