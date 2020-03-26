قطاع الخدمات يدفع بورصة البحرين للصعود هامشيا بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبو، بنسبة 0.05% رابحاً 0.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.76 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 23.4 ألف سهم بقيمة 10.9 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.01% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 0.27%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، لاعتماد البيانات المالية بالتمرير للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020.

كما أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن انعقاد مجلس الإدارة فى يوم الخميس الموافق 14 مايو المقبل، لاعتماد النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020.

وفى سياق آخر أقرت الجمعية العامة لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، الحصول على موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام بقيمة 45.7 مليون دينار بحرينى بقيمة 27.5 فلسا للسهم الواحد، حيث تم دفع 10 فلس منها مسبقا خلال الربع الثالث من عام 2019، وال17.5 فلسا المتبقى عن كل سهم خلال الأسابيع القادمة.

كما تم الموافقة على تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات القادمة 2020-2023، وهم 4 أعضاء كممثلى لشركة ممتلكات القابضة، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رائد عبد الله فخرى، عبد الله عبد الحميد الحمادى، فاطمة غازى العريض، وعينت شركة أمير القابضة، لتمثيلها الشيخ على بن خليفة آل خليفة، وسيتم الإعلان عن العضو الآخر فى وقت لاحق.