اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطاع الخدمات يدفع بورصة البحرين للصعود هامشيا بمستهل التعاملات

الخميس، 26 مارس 2020 10:14 ص
قطاع الخدمات يدفع بورصة البحرين للصعود هامشيا بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبو، بنسبة 0.05% رابحاً 0.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.76 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 23.4 ألف سهم بقيمة 10.9 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.01% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 0.27%.
 
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، لاعتماد البيانات المالية بالتمرير للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020.
 
كما أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن انعقاد مجلس الإدارة فى يوم الخميس الموافق 14 مايو المقبل، لاعتماد النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020.
 
وفى سياق آخر أقرت الجمعية العامة لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، الحصول على موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام بقيمة 45.7 مليون دينار بحرينى بقيمة 27.5 فلسا للسهم الواحد، حيث تم دفع 10 فلس منها مسبقا خلال الربع الثالث من عام 2019، وال17.5 فلسا المتبقى عن كل سهم خلال الأسابيع القادمة.
 
كما تم الموافقة على تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات القادمة 2020-2023، وهم 4 أعضاء كممثلى لشركة ممتلكات القابضة، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رائد عبد الله فخرى، عبد الله عبد الحميد الحمادى، فاطمة غازى العريض، وعينت شركة أمير القابضة، لتمثيلها الشيخ على بن خليفة آل خليفة، وسيتم الإعلان عن العضو الآخر فى وقت لاحق.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين

اقتصاد البحرين

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة