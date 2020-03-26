في زمن الكورونا.. كيف تسجل قراءة عداد الغاز الطبيعي بمنزلك؟

كتبت - مروة الغول

اتخذت شركة الخدمات التجارية البترولية إحدي شركات قطاع البترول برئاسة الدكتور وسيم وهدان مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل الشركة أو الجزئية المتعلقة بمحصلين فواتير الغاز الطبيعي بالمنازل، حيث أطلقت الشركة مجموعة من التطبيقات الجديدة والتي تساعد المواطنين في دفع الفواتير دون أى احتكاك مع محصلي فواتير الغاز الطبيعي خاصة بعد وقف التحصيل بالمنازل في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا وفرض حظر التجوال والذي بدأ تنفيذ من مساء امس الأربعاء.

وتضمنت الطرق التي أعلنت عنها الشركة لسداد أو لقراءة عداد الغاز الطبيعي، عن طريق الدخول إلي الموقع الالكتروني للشركة والدفع بـاستخدام البطاقة الائتمانية أو عن طريق الاتصال علي مجموعة من الأرقام المخصصة لذلك من أجل تسجيل قراءة عداد الغاز ومعرفة قيمة الفاتورة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى عددا من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضررًا، مؤكدًا على أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.