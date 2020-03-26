فيها حاجة حلوة.. "شباب شبلنجة" يوفرون مقاعد لكبار السن أمام مكتب البريد..صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن أعضاء مبادرة "شباب شبلنجة" التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، توفير مقاعد للموظفين وكبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي ومكتب البريد بالقرية حرصا على حياة أبناء القرية وراحتهم، كما قم مجموعة من الشباب بتنظيم دخول المواطنين منعا لوجود زحام داخل مكتب البريد منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن أعضاء المبادرة أيضا أنه تم حصر جميع الأسر المتضررة من توقف أعمالهم نتيجة انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال، حيث وصل عددهم حتى الآن ما يزيد عن 80 أسرة، ويتم التنسيق مع رجال الأعمال وأبناء القرية من أهل الخير لتوفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر المتضررة كنوع من التكافل الاجتماعي بين أبناء القرية.

واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.



تنظيم التجمع امام مكتب البريد



شباب المبادرة مع العاملين بمكتب البريد



شباب شبلنجة يوفرون مقاعد أمام مكتب البريد