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في الحلقة الثالثة من "كبسولة رائد الأعمال"..

فيديو.. 5 نصائح لرواد الأعمال لتفادى الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 12:19 م
فيديو.. 5 نصائح لرواد الأعمال لتفادى الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا وزارة التخطيط
كتب: أحمد حمادة

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واصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشر حلقات "كبسولة رائد أعمال" والتي أطلقتها الوزارة في إطار حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد وذلك بواقع حلقة يوميًا علي مدار الأسبوع لتقديم الوعي اللازم حول التعامل مع الأزمة الحالية في شتي المجالات. 
 
وقدمت الحلقة الثالثة من حلقات الكبسولة جين حنا من حاضنة السياحة بمركز ريادة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث تناولت الحديث حول خمس نصائح أساسية لتفادي الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا. 
 
وتمثلت النصائح الخمس في العمل من المنزل بكفاءة وفعالية، الأخذ في الاعتبار احتمال أن تكون الأزمة الحالية فرصة لبعض رواد الأعمال، إلي جانب أهمية التفكير في خدمات ومنتجات جديدة تتناسب مع الوضع الحالي، مع أهمية استغلال فرص الدعم المتاحة للشركات الناشئة وركزت النصيحة الخامسة علي البحث عن دعم مالي للشركة من خلال جهات التمويل المختلفة أو المستثمرين.
ويقدم الحلقات مجموعة من المتخصصين في ريادة الأعمال في المجالات كافة. 
 
ويمكن متابعة الحلقات الخاصة بالكبسولة يوميًا من خلال صفحة مشروع رواد 2030 علي منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ولمشاهدة ثالث حلقات كبسولة رائد الأعمال برجاء الضغط علي الرابط التالي https://bit.ly/2JcK5v9 .

أخبار اقتصاد

وزارة التخطيط

كبسولة رائد الأعمال

رواد 2030

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