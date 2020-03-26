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فيديو وصور.. الهلال الأحمر المصرى يقدم مساعدات طبية للفلسطينيين بقطاع غزة

الخميس، 26 مارس 2020 07:52 م
فيديو وصور.. الهلال الأحمر المصرى يقدم مساعدات طبية للفلسطينيين بقطاع غزة مساعدات الهلال الأحمر المصرى

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قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري بعض المستلزمات الطبية و الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزه بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
 
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت أمس الأربعاء، إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في القطاع إلى تسعة، حيث قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان: "تم تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، ممن خالطوا الحالتين السابقتين".
 
 
وأوضح القدرة أن المصابين الجدد من رجال الأمن الذين كانوا محتجزين في نفس مركز الحجر، ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز، مضيفًا: تؤكد وزارة الصحة بصورة قاطعة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع، وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر.
 
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
 
مساعدات الهلال الأحمر المصرى (1)
 
مساعدات الهلال الأحمر المصرى (2)
 
مساعدات الهلال الأحمر المصرى (3)
 
مساعدات الهلال الأحمر المصرى (4)
 
مساعدات الهلال الأحمر المصرى (5)
 
مساعدات الهلال الأحمر المصرى (6)

 


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مساعدات طبية

قطاع غزة

اخبار كورونا

كورونا نيوز

كورونا في غزة

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