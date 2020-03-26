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فيديو.. كوبرى أكتوبر خالٍ من السيارات تطبيقًا لقرار الحظر

الخميس، 26 مارس 2020 01:37 ص
فيديو.. كوبرى أكتوبر خالٍ من السيارات تطبيقًا لقرار الحظر كوبرى أكتوبر
كتبت هدى أبو بكر

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أغلقت كافة مطالع كوبرى أكتوبر فى مختلف المناطق، وذلك بعد الساعة السابعة مساء وهو توقيت بدء حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة الذى أصدره مجلس الوزراء أول أمس، وطبق مساء أمس الأربعاء، حيث وضعت الحواجز الحديدية عند كل مطلع للكوبرى، وتواجد أمامها رجال الشرطة، والذين يمنعون مخالفى قرار الحظر من المرور منه.
 
 
والتقطت كاميرا "اليوم السابع" مقطعًا للكوبرى وتحديدًا من مطلع التحرير فى الاتجاه المؤدى لمدينة نصر، والذى يظهر خلو الكوبرى من السيارات إلا القليل جدًا، كما لوحظ مرور عربات إسعاف فى الاتجاه المقابل من الكوبرى.
 
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من أمس الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
 
كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

فيروس كورونا

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