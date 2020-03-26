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فيديو.. روبوت يتفقد الشوارع التونسية فى ساعات حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 03:30 م
فيديو.. روبوت يتفقد الشوارع التونسية فى ساعات حظر التجول روبوت في شوارع تونس
كتبت مريم بدر الدين

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في ظل تزايد عدد المخالفين للحجر الصحي في البلاد، لجأت السلطات التونسية إلى حيلة مبتكرة لمراقبة المخالفين بروبوتات مدرعة تجوب الشوارع لردع المخالفين.

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها في موقع فيسبوك فيديو لروبوت مزود بكاميرا مراقبة ومكبر صوت، ويتم التحكم فيه عن بعد، وخلال جولة قصيرة في الشوارع قام الروبوت بـ "استجواب" عدد من المخالفين والحصول على هوياتهم، ودعوتهم للعودة إلى المنزل.

ورحب عدد كبير من التونسيين بهذه الطريقة، داعين لزيادة استخدامها لتساعد قوات الجيش والأمن في ضبط الشوارع.

كما أكدت تقارير صحفية تونسية، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق عدوى محلية، لدى امرأة من ولاية تطاوين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في تونس إلى ست حالات.

 

يذكر أنه تم نقل المصابة منذ يومين إلى قسم العزل بالمستشفى الجهوي بتطاوين إثر تدهور صحتها .

 

وسجلت ولاية تطاوين إلى حدود صباح اليوم الخميس، 6 إصابات منهم 4 وافدة واثنتين عن طريق العدوى.

 

بدوره توقع مدير الرعاية الصحية الأساسية فى تونس شكرى حمودة، تسجيل ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد بعد شهر من الآن، محذرا من أن زيادة حالات الإصابة المؤكدة وتزايد وتيرة الإصابات المسجلة بالعدوى الأفقية يشير إلى وجود حالات وبائية لم تكتشف بعد.

 

وقال حمودة، في تصريح الأربعاء، إن تسجيل الحالة الوبائية لحالات عدوى أفقية بين مواطنين لم يسافروا أو يخالطوا الأشخاص المصابين يفرض على كل المواطنين أخذ تدابير أكثر وقائية من خلال الحفاظ على مسافة الأمان والالتزام بشروط حفظ الصحة وغسل الأيدي باستمرار.


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