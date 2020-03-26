فيديو.. د.هاني الناظر: الأطباء يقومون بعمل عظيم.. وأدعو للتبرع لمصر الخير لدعم مستشفيات الحجر الصحي

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية، أن الأطباء في مصر يقومون بعمل عظيم جدآ في مواجهة فيروس الكورونا يستحقون الشكر عليه والدعاء لهم.

ودعا الدكتور هاني الناظر جموع المصريين الي التبرع لمؤسسة مصر الخير، مؤكداً أنه عمل هام لانها تدعم مستشفيات الحجر الصحي، قائلاً إن كل قرش يتم التبرع به يذهب إلي مستشفيات الحجر الصحي التي في أمس الحاجة للدعم.

وأوضح الناظر أن الجميع في مصر والعالم كله لا يفكر ولا يتحدث الا في مشكلة إنتشار فيروس الكورونا، موضحا أن أهم شئ في مواجهة هذا الفيروس هو البقاء في المنزل، مشددا علي ضرورة البعد عن السلام بالأيدي والتقبيل، والاقلاع نهائيا عن تناول أي أطعمة خارج المنزل.

وأوصي أستاذ الأمراض الجلدية بضرورة الحرص على لبس الكمامة عندا الخروج من المنزل ولبس الجوانتيات عند التعامل مع الآخرين واستخدام لمس اي أشياء خارج المنزل، فضلا عن ضرورة تطهير الأحذية عند الرجوع الى المنزل، وتقليل من استخدام الكلور موضحا أنه يستخدم في تطهير الحمامات والارضيات.

وشدد الناظر علي ضرورة غسل الخضروات بالماء والخل والفاكهة بالماء والصابون، وكذلك تخسين العيش علي النار قبل تناوله، وفي حالة شراء اي علي يتم مسحها بالقطن والكحول من الخارج.