اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. د.هاني الناظر: الأطباء يقومون بعمل عظيم.. وأدعو للتبرع لمصر الخير لدعم مستشفيات الحجر الصحي

الخميس، 26 مارس 2020 09:34 م
فيديو.. د.هاني الناظر: الأطباء يقومون بعمل عظيم.. وأدعو للتبرع لمصر الخير لدعم مستشفيات الحجر الصحي الدكتور هاني الناظر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث وأستاذ الأمراض الجلدية، أن الأطباء في مصر يقومون بعمل عظيم جدآ في مواجهة فيروس الكورونا يستحقون الشكر عليه والدعاء لهم.
 
ودعا الدكتور هاني الناظر جموع المصريين الي التبرع لمؤسسة مصر الخير، مؤكداً أنه عمل هام لانها تدعم مستشفيات الحجر الصحي، قائلاً إن كل قرش يتم التبرع به يذهب إلي مستشفيات الحجر الصحي التي في أمس الحاجة للدعم.
 
وأوضح الناظر أن الجميع في مصر والعالم كله لا يفكر ولا يتحدث الا في مشكلة إنتشار فيروس الكورونا، موضحا أن أهم شئ في مواجهة هذا الفيروس هو البقاء في المنزل، مشددا علي ضرورة البعد عن السلام بالأيدي والتقبيل، والاقلاع نهائيا عن تناول أي أطعمة خارج المنزل.
 
وأوصي أستاذ الأمراض الجلدية بضرورة الحرص على لبس الكمامة عندا الخروج من المنزل ولبس الجوانتيات عند التعامل مع الآخرين واستخدام لمس اي أشياء خارج المنزل، فضلا عن ضرورة تطهير الأحذية عند الرجوع الى المنزل، وتقليل من استخدام الكلور موضحا أنه يستخدم في تطهير الحمامات والارضيات.
 
وشدد الناظر علي ضرورة غسل الخضروات بالماء والخل والفاكهة بالماء والصابون، وكذلك تخسين العيش علي النار قبل تناوله، وفي حالة شراء اي علي يتم مسحها بالقطن والكحول من الخارج.
 
 

هاني الناظر

الأطباء

تبرعات

مصر الخير

مستشفيات الحجر الصحى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة