فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

كتبت هدى أبو بكر

هدوء تام وشوارع خالية من المارة إلا قليل، والتزام بقرار الحكومة الصادر بحظر حركة المواطنين.. هذا هو حال الطرق والشوارع والميادين العامة فى القاهرة بعد الساعة السابعة مساء، وهو توقيت سريان حظر حركة المواطنين والذى يشهد أمس الأربعاء أول أيام التطبيق، حيث حددت مدته من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

"اليوم السابع" كان متواجدًا بعد الساعة السابعة، وتحديدًا فى منطقة الدقى بالجيزة، حيث خلى الشارع من المارة، وظهر به عدة كمائن للشرطة، وهى المعنية بتطبيق قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين فى الساعات المحددة.

وشهد شارع الدقى إغلاقًا كاملاً لكافة المحلات وظهر الشارع خاليًا من أى مارة، فيما تغلق الكمائن الطرق بالحواجز الحديدية، والتى تستوقف أى سيارة أو شخص يتصادف وجوده فى الشارع خلال أوقات الحظر.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من أمس الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.