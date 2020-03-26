اليوم السابع
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فريد خميس يتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.. ويشترى أجهزة تنفس صناعى بـ2 مليون آخرين

الخميس، 26 مارس 2020 01:32 م
فريد خميس يتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.. ويشترى أجهزة تنفس صناعى بـ2 مليون آخرين فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
كتب هانى الحوتى

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أرسل رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خطابا لصندوق تحيا مصر، لإعلان دعمه لجهود القضاء على فيروس كورونا المستجد من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه فى حساب الصندوق، المخصص لهذا الغرض.
 
كما أعلن، فى خطاب حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منه، تبرعه بأجهزة فنتليتوز (تنفس صناعى GE) وأجهزة نيو بيوليزر (إعداد للتنفس الصناعى وعلاج فتح الشعب الهوائية) لمستشفى صدر العباسية، ومستشفى صدر العمرانية، ومستشفى بولاق العام، وهى مستشفيات حكومية متخصصة لعلاج الأمراض الصدرية بالمجان، بقيمة 2 مليون جنيه.
 
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد أعلن عن تلقيه، خلال الأيام الماضية، عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:
CBEGEGCXXXX اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة  الكوارث والأزمات.
 
وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.

اخبار الاقتصاد

كورونا

تبرعات رجال الأعمال

صندوق تحيا مصر

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