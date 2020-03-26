غلق وتشميع 3 مطاعم ومقهى فى كفر البطيخ بدمياط

دمياط معتز الشربينى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة مجدى خاطر حملة مكبرة استهدفت تلك الحملة متابعة تنفيذ غلق المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحاً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وأسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 مطعم و عدد 1 مقهى وإزالة عدد من الاشغالات للباعة الجائلين بطريق المطار بقرية الرياض ومدينة كفر البطيخ فى وجود محمد حزمان و ياسر نزهة إدارة البيئة ومحمد عبد السلام إدارة المتابعة و مجدى عزب ادارة الازمات و احلام الدنجاوى رئيسة قرية الرياض .

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة التى تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام المجلس القومى لشئون الإعاقة بتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة ،موجهة للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية تتضمن كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هذه الخطوة، تأتى ضمن التدابير التى تتخذها الدولة للحد إنتشار الفيروس، وانطلاقاً من مسئولية الجهات المختلفة و اهتمامهم بملف ذوى الإعاقة، لافتة إلى أنه سيتم توجيه كافة الأجهزة بالمحافظة بوضع تلك المطبوعات فى الأماكن الحيوية خاصة التى يتعامل معها الجمهور، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالآليات التى تتخذها كلاً من وزارة التنمية المحلية و المجلس القومى لشئون الإعاقة لتحقيق التعاون المثمر، ومن أجل تعزيز قدرات المحافظات على التعامل بفاعلية مع ملف متحدى الإعاقة.

وأكدت محافظ دمياط، أن المحافظة بأجهزتها المختلفة لا تدخر جهدا للالتزام بتطبيق كافة القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم اليوم تنفيذ حملات مكثفة بكافة المراكز والمدن للتأكد من غلق المحال التجارية فى تمام الخامسة مساءًا.