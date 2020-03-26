عودة كل موظفي فريق مكلارين من أستراليا بعد فترة الحجر الصحي

(رويترز)

قال مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إن كل موظفيه عادوا الآن من أستراليا بعد فترة في الحجر الصحي بعد حالات إيجابية لفيروس كورونا في السباق الافتتاحي للموسم الملغي في ملبورن.

وأمضى 16 عضوا في الفريق أسبوعين في الحجر الصحي، من بينهم 14 بسبب تعاملهم عن قرب مع زميل أصيب بالعدوى بينما ظهرت الأعراض على زميل آخر لكن في النهاية جاءت فحوصاته سلبية.

كما بقي ثلاثة من الإداريين الكبار بالفريق في أستراليا.

وقالت متحدثة باسم مكلارين "مساء أمس عاد إلى الديار كل الأفراد الذين كانوا في حجر صحي في ملبورن بالإضافة للإداريين الذين ظلوا معهم".

وأغلق فريق مكلارين مصنعه في إنجلترا حتى 14 أبريل، ووافقت فرق فورمولا 1 العشرة على إلغاء عطلتها المعتادة في أغسطس آب وتقديم موعدها لتوفير النفقات وحماية أفرادها على أمل استئناف البطولة خلال فصل الصيف في أوروبا.

وبالإضافة لسباق أستراليا، أُلغي أيضا سباق موناكو الشهير في مايو أيار وتأجلت ستة سباقات أخرى.

وقالت فورمولا 1 إنها تأمل في إقامة موسم من 15-18 سباقا في نهاية المطاف.