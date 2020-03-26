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عمان تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 109 حالات

الخميس، 26 مارس 2020 12:25 م
عمان تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 109 حالات فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، عن تسجيل 10 إصابات جديدة فى عمان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 109 حالات.

وكانت سلطنة عمان طائرة أرسلت إلى جمهورية الصين الشعبية لاستيراد مواد وأجهزة طبية لمواجهة كورونا، ووفقًا لصحيفة الشبيبية العمانية، توجهت مساء الأربعاء، إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني إلى  الصين لاستيراد أجهزة طبية متنوعة.

ووفقًا للصيحفة، يأتى ذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها السلطنة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).

وكانت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة من فيروس كورونا المستجد، بسلطنة عمان، أصدرت عددًا من القرارات الجديدة لمنع تفشى الفيروس، وقررت اللجنة- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية، أمس الثلاثاء- فتح حساب مصرفى لتلقى التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

كما قررت اللجنة تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوى.

 


كورونا

فيروس كورونا

عمان

اخبار فيروس كورونا

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