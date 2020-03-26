عقب استقالة رئيس الكنيست.. تعيين عمير بيرتس رئيسا مؤقتا

كتب- هاشم الفخراني

فى أعقاب تقديم رئيس الكنيست يولى ادلشتاين استقالته أمس، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعيين عمير بيرتس أكبر النواب سنا رئاسة الكنيست بصورة مؤقتة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "بيرتس" لديه صلاحيات التوجه اليوم الخميس، إلى اللجنة المنظمة بطلب عقد الهيئة العامة للكنيست لاختيار رئيس جديد للكنيست، رغم أن الخميس ليس أحد أيام عمل الكنيست.

ووجهت المحكمة انتقادات شديدة لتصرفات ادلشتاين ورفضة الانصياع لقرارها، وقالوا إن هذا وضع لا يمكنهم التساهل معه، وذكر القرار أنه: "لدى حصول انتهاك خطير لسلطة القانون، يجب اتخاذ خطوات غير مسبوقة مقابل ذلك، واعتبر القرار أن سلوك ادلشتاين ألحق ضررا بالمصلحة العامة والحفاظ على سلطة القانون وتنفيذ قرارات المحكمة العليا".

وفور صدور قرار المحكمة العليا، سارع تحالف "أزرق- أبيض" بالإعلان أن اللجنة المنظمة ستجتمع الساعة الــ11:30 اليوم للمصادقة على اجتماع الهيئة العامة بغرض اختيار رئيس جديد للكنيست.

وهاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قرار رئيس الكنيست المستقيل يولي ادلشتاين لقراره عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وقال: "يجب علينا جميعا الانصياع لقرارات المحكمة، فلا يخطر على بال أحد أن لا يطبقها، حتى لو اعتقد أن المحكمة أخطأت فى قرارها. أيا كان الخلاف، يجب علينا ضمان قواعد اللعبة الديموقراطية".