رويترز

قالت الحكومة في تايلاند اليوم الخميس، إنها سجلت 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 1045. وتطبق البلاد حالة الطوارئ. وأقامت السلطات نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية لزيادة الفحص في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وسجلت البلاد أربع حالات وفاة.

وكان قد أعلن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، فرض حالة الطوارئ فى البلاد ابتداء من بعد غد الخميس، بسبب تفشى فيروس كورونا، ونقل موقع "بوست توداى" الإخباري التايلاندي عن تشان أوشا قوله: "سنعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ وتمتد لمدة شهر".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، أن البلاد رصدت 106 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 827 ووفاة أربعة أشخاص.

يشار إلى أن مسؤول بوزارة الصحة التايلاندية، قال إن تايلاند سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.