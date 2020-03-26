اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عالم فيروسات بلجيكى: أزمة كورونا ستمر ولكن سيكون هناك موجة أخرى

الخميس، 26 مارس 2020 10:23 ص
عالم فيروسات بلجيكى: أزمة كورونا ستمر ولكن سيكون هناك موجة أخرى تحصينات ضد كورونا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عالم الفيروسات البلجيكى مارك فان رانست، أنه سيتم التغلب على الفيروس التاجى ( كورونا)،وكذلك سيتم التوصل إلى لقاح فعال ، وستمر تلك المحنة ولكنها لن تنتهى فستظهر موجة جديد من ذلك الوباء، ودعا إلى إلغاء جميع الأحداث الاحتفالية الكبرى مثل المهرجانات الصيفية وخاصة تومورولاند التي تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم.

وخلال برنامج تلفزيونى ، أظهر مارك فان رانست صورة غير متفائلة لكنها واقعية للوضع الذى ستمر به ليس بلجيكا فقط وانما مختلف بلاد العالم، ونصح انه بمجرد انتهاء ذروة الوباء، سيتعين اتخاذ تدابير لتجنب موجة جديدة قدر الإمكان، ويستشهد بحالة المهرجانات الصيفية الكبرى مثل Tomorrowland أو Rock Werchter التي يجب إلغاؤها ، كما يقول.

 وأضاف العالم البلجيكى، نأمل أن تنتهي أكبر المشاكل في بلدنا وفى جميع أنحاء العالم،و أوضح إنه ليس بعيد الاحتمال ، وإنما مستحيل".

يعتقد مارك فان رانست، "لا يمكننا استئناف حياة طبيعية تمامًا حتى يتوفر اللقاح، أي ليس قبل عام.

وتحدث عالم الفيروسات أيضًا عن الوضع في الولايات المتحدة ، والذى وصفه ببساطة بـ"كارثى"، ويقدر أنه في نيويورك وحدها ، هناك حاجة إلى أكثر 60000 سرير مستشفى.

وقال فان رانست، إذا نظرت إلى المنحنى في نيويورك ، فسترى كارثة كبيرة، لن يرى الكثير من الناس ما بداخل المستشفيات ، وأشار إلى ان "الرعاية الصحية" هي موضوع الانتخابات المستقبلية وسيكون ترامب في حالة سيئة ".

و"مارك فان رانست" هو عالم الفيروسات والخبير في علم الأوبئة في جامعة لوفين الكاثوليكية، والذي دعته وسائل الإعلام البلجيكية على نطاق واسع لتسليط الضوء على أزمة الفيروسات التاجية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

 

والجدير بالذكر ان المدعي العام في مدينة جنت البلجيكية، ايروين ديرنيكورت، قال إنه حتى الآن كانت هناك عدة محاولات لزيادة الوعى وتحذير الناس، وأنه تم اتخاذ إجراءات قاسية لمحاولة احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المدعي العام،: "أى شخص يبثت أنه مصاب ، أو يسعل أو يعطس عمداً فى اتجاه شخص ما، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وأى شخص يعطس أو يسعل عمداً فوفق المنتجات الغذائية يمكن أن يسجن لمدة خمس سنوات".

وتابع المدعي العام، "الجميع الآن على دراية كافية بخطورة الوضع والتدابير المفروضة، وهذه الغرامات ستكون الرد والرادع على عدم الامتثال لهذه التدابير، مردفا أن جميع مكاتب المدعي العام ستعمل بنفس الطريقة في جميع أنحاء البلاد، وستتابع كل مخالفة رسميا".

 

 


بلجيكا

كورونا

كورونا في بلجيكا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السجن لمدة تصل إلى سنتين لكل من يعطس أو يسعل عمدا تجاه شخص آخر فى بلجيكا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:15 م

تسجيل 668 إصابة جديدة فى بلجيكا والحصيلة تصل إلى 4937 شخصا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:43 م

كورونا يقل فى الصين وينتشر فى الدول المجاورة لـ"بكين" وأوروبا.. الفيروس يتفشى بشكل كبير فى إندونيسيا والهند وماليزيا.. يتفاقم خطره فى القارة العجوز.. بلجيكا تسجل 526 إصابة جديدة.. و2696 حالة وفاة بأسبانيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:30 م

بلجيكا تسجل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 122

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة