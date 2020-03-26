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عاطل يعترف بحيازته للمخدرات والقبض عليه قبل بيعها للمتعاطين فى الجيزة

الخميس، 26 مارس 2020 04:00 ص
عاطل يعترف بحيازته للمخدرات والقبض عليه قبل بيعها للمتعاطين فى الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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اعترف عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى الجيزة بالاتهامات المسندة إليه، وقال أمام جهات التحقيق، أنه أعد المواد المخدرة المضبوطة بحوزته لتوزيعها على عملائه فى الجيزة، قبل أن يتم القبض عليه.

وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته ٣ طرب من مخدر الحشيش قبل بيعها لعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، لاتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته ٣ طرب من مخدر الحشيش، وبمواجتهه اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها على عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

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