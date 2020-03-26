وجاء في إرشادات وزارة التعليم أيضًا ضرورة أن يتجنب الطلاب والموظفون الاقتراب من بعضهم أثناء التحدث بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم بشكل متكرر وارتداء أقنعة الوجه.

ووفقا للمبادئ التوجيهية، إذا ثبتت إصابة أحد بالفيروس في أحد المدارس، فسيتم فرض حجر صحي على الشخص المصاب وأولئك الذين على اتصال وثيق به، بل وسيتم التوصية بإغلاق مؤقت للفصول الدراسية أو المدرسة بأكملها.