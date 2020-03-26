رويترز

قالت وكالة جيجي للأنباء إن العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت اليوم الخميس، عن أكثر من 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي. وعقدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي مؤتمرا صحفيا طارئا في وقت متأخر أمس الأربعاء للتحذير من خطر حدوث قفزة كبيرة في الإصابات وطالبت السكان بتجنب الخروج إلا للضرورة حتى 12 أبريل.

وأصبحت المدينة مركز تفشي الفيروس في اليابان بعد أن سجلت أكثر من 250 حالة إصابة.

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم في اليابان، مبادئ توجيهية للمدارس فى جميع أنحاء البلاد، للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إذ أنه من المقرر إعادة فتح المدارس أبريل المقبل بعد أن كانت الحكومة قررت إغلاقها لمدة شهر، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وزارة التعليم دعت إلى تهوية شاملة للفصول الدراسية وحذرت من التواجد وسط مجموعات.